أبو العينين: الحروب المعاصرة تؤثر سلبا على أسعار الطاقة والغذاء

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط شماله ووسطه وجنوبه أمر في غاية الأهمية، فلم تقف حدوده في هذه المنطقة، ولكن آثارها قد تمتد، وقدرتها قد تمتد إلى كل أسرة في بقاع الأرض.

وقال أبو العينين خلال كلمته بمؤتمر البرلمان الدولي المنعقد في تركيا والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :"أدعوكم أن تدعوا للوقف الدائم بصرخة قوية لكل قادة العالم بوقف الحرب في غزة، أوقفوا الحرب .. و تحقيق ما تم التوصل إليه في مؤتمر السلام بشرم الشيخ».



وأضاف النائب محمد أبو العينين :" وقفنا جميعا لنعرف الدروس المستفادة من هذا الموضوع، مؤكدا على أن الاستقرار لا يمكن أن يبنى على ابتزاز العدالة، وأن أي محاولة للفصل بين الأمن والحقوق، هي محاولة محكوم عليها بالفشل على المدى الطويل لأن حقوق الشعوب مشروعة.

واستكمل أن الحروب المعاصرة لم تكن تعرف حدودا، فما يحدث في غزة أو الخليج لا ينعكس فقط على شعوب المنطقة، بل يصل تأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء والرأي العام والاستقرار لكل جماهير الرأي العام.