60 مليار دولار.. تقرير: مصر ضمن الأفضل إقليميًا في جذب الاستثمار الأجنبي بشهادة دولية
متاح حاليا بـ ATM .. اليوم بدء صرف مرتبات أبريل للعاملين في الدولة
تباين سعر صرف الدولار اليوم.. وهذه قيمته في البنك الأهلي المصري
قلقان في الدوري .. 4 تحذيرات من مدرب الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: تصفية أكثر من 1800 عنصر من حزب الله منذ بدء عملية السهام الشمالية
افتتاح سفارة بالقدس وخط طيران مباشر.. رئيس الأرجنتين يصل إلى إسرائيل
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل جزيرة كريت اليونانية
رينو تعلن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصرية منتصف أبريل 2026
هيرميس تنجح في تنفيذ طرح ثانوي لأسهم ڤاليو عبر سجل الاكتتاب المعجل بقيمة 53.8 مليون سهم
جيش الاحتلال: القضاء على قادة حزب الله في بنت جبيل قبل وقف إطلاق النار
جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية
البسمة تعود إلى 365 ألف عامل.. مصر تنقذ آلاف المصانع المتعثرة ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة وخلق فرص العمل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أبو العينين: الحروب المعاصرة تؤثر سلبا على أسعار الطاقة والغذاء

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاني حسين

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط شماله ووسطه وجنوبه أمر في غاية الأهمية، فلم تقف حدوده في هذه المنطقة، ولكن آثارها قد تمتد، وقدرتها قد تمتد إلى كل أسرة في بقاع الأرض.

وقال أبو العينين خلال كلمته بمؤتمر البرلمان الدولي المنعقد في تركيا والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :"أدعوكم أن تدعوا للوقف الدائم بصرخة قوية لكل قادة العالم بوقف الحرب في غزة، أوقفوا الحرب .. و تحقيق ما تم التوصل إليه في مؤتمر السلام بشرم الشيخ».


وأضاف النائب محمد أبو العينين :" وقفنا جميعا لنعرف الدروس المستفادة من هذا  الموضوع، مؤكدا على أن الاستقرار لا يمكن أن يبنى على ابتزاز العدالة، وأن أي محاولة للفصل بين الأمن والحقوق،  هي محاولة محكوم عليها بالفشل على المدى الطويل لأن حقوق الشعوب مشروعة.

واستكمل أن الحروب المعاصرة لم تكن تعرف حدودا، فما يحدث في غزة أو الخليج لا ينعكس فقط على شعوب المنطقة، بل يصل تأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء والرأي العام والاستقرار لكل جماهير الرأي العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

ترشيحاتنا

بروتون ساجا موديل 2026

مواصفات بروتون ساجا موديل 2026 الجديدة

نيسان صنى موديل 2026

نيسان صني 2026 تباع بهذه المواصفات

ويندوز

ثغرات «يوم صفري» تهدّد أنظمة ويندوز بعد نشر أكواد الاستغلال علنًا

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد