المرحلة التالية من الاتفاق.. أبو العينين: يجب الانتقال إلى البناء والتنمية في قطاع غزة

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أنه يجب أن نشارك في هذه الطموحات ونتحدث مع العالم بلغة جديدة، حتى لو تطلب ذلك التعرض لمنظومة الأمم المتحدة.

وقال أبو العينين خلال كلمته بمؤتمر البرلمان الدولي المنعقد في تركيا والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" يجب أن ننتقل إلى مرحلة البناء والتنمية في قطاع غزة ضمن المرحلة التالية من اتفاق شرم الشيخ للسلام بخصوص إنهاء الحرب في قطاع غزة".

وأكد رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أن تهميش قواعد القانون الدولي الإنساني يضعف شرعية النظام الدولي، حيث يسمح باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، أو يفرض العقاب الجماعي أو التهديد القسري.

واستكمل أن الحروب المعاصرة لم تكن تعرف حدودا، فما يحدث في غزة أو الخليج لا ينعكس فقط على شعوب المنطقة، بل يصل تأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء والرأي العام والاستقرار لكل جماهير الرأي العام.