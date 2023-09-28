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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. ختام الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

صدى البلد

يقام في السابعة من مساء اليوم علي مسرح قصر ثقافة الانفوشي بالإسكندرية حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، في دورته الـ 13، وسيتضمن برنامج الحفل اوبريت للمهرجان وتكريم للوفود المشاركة ولجنة التحكيم واللجان المنظمة للمهرجان ويختتم الحفل بأعلان النتائج و توزيع الجوائز .

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم 22 سبتمبر بحفل إفتتاح الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من الفنانين وعلي رأسهم أحمد رزق الذي تحمل الدورة اسمه، حمدي الميرغني، إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، إسلام وسوف مدير المهرجان وأحمد صيام وعارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة ولفيف من الفنانين ومحبي المسرح .

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شارك في المهرجان 14 عرضا مسرحيا من 11 دولة، وتم إختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالإضافة لعدة عروض من مختلف الدول العربية والاوربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان  من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة ) .

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين ولكن ضعف  الامكانيات كان يعرقل أحلامهم وصرح بذلك تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان.

الاسكندرية الرئيس الشرفي للمهرجان الدورة الثالثة عشر الفنان حمدي الميرغني جمهورية مصر العربية ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

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