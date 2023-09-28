أخبار الفن |فيلم عيسى يصل لترشيحات القائمة القصيرة لجائزة السيزار الفرنسية.. نجاح سلام.. منحها عبد الناصر الجنسية وكرمها الرئيس اللبناني

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

نجاح سلام.. منحها عبد الناصر الجنسية وكرمها الرئيس اللبناني

رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنانة القديرة نجاح سلام، والتى ارتبط اسمها فى مصر بواحدة من أهم الأغاني الوطنية التى أشعلت حماس المصريين، وهي “يا أغلى اسم فى الوجود”.

ومن أشهر أغاني الفنانة الراحلة نجاح سلام "يا جارحة القلب" و"برهوم" و"عايز جواباتاك" و"بدى عريس" و"ميل" و"يا أغلى اسم فى الوجود".

وصل الفيلم القصير عيسى للمخرج مراد مصطفى إلى ترشيحات القائمة القصيرة لجائزة السيزار الفرنسية.

يأتي ذلك بعد جولة الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، حصد خلالها أكثر من 7 جوائز.

وكان العرض العالمي الأول للفلم ضمن منافسات أسبوع النقاد في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي.

ويتتبع الفيلم القصير قصة عيسى، وهو مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

حلّت الفنانة علا رامي ضيفة على موقع صدى البلد، وكشفت عن سر رشاقتها.

وقالت علا رامي لعدسة "صدى البلد": "أتناول وجبتين فقط في اليوم، وأشرب مياهاً بكميات كثيرة".

كما أكدت علا رامى على ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية وتنظيم النوم مشيرة إلى أنها تعانى من الأرق فى النوم وستلجأ لطبيب نفسي.