نجاح سلام.. منحها عبد الناصر الجنسية وكرمها الرئيس اللبناني

رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنانة القديرة نجاح سلام، والتى ارتبط اسمها فى مصر بواحدة من أهم الأغاني الوطنية التى أشعلت حماس المصريين، وهي “يا أغلى اسم فى الوجود”.

ومن أشهر أغاني الفنانة الراحلة نجاح سلام "يا جارحة القلب" و"برهوم" و"عايز جواباتاك" و"بدى عريس" و"ميل" و"يا أغلى اسم فى الوجود".

ظلت الفنانة الراحلة نجاح سلام مقيمة فى مصر حتى عام 1991، حيث عادت مرة أخرى إلى موطنها لبنان، وفى عام 1998 ارتدت الحجاب لكنها لم تبتعد عن الغناء، إلا أنها فى عام 2015 أتخذت قرارا بعدم الظهور إعلامياً لتبتعد تماماً عن الشاشة والجمهور.

قدمت نجاح سلام فى السينما ما يقل عن 15 عملاُ فقط، كان أهمها: ابن ذوات، الكمساريات الفاتنات، السعد وعد.

كرمت الفنانة نجاح سلام من قبل إلياس الهراوي برئاسة الجمهورية اللبنانية، حيث منحها وسام الجولة اللبنانية، بعد أن التقى بها فى القاهرة، وطلب منها العودة إلى لبنان وإثراء الحياة الفنية هناك.

حظيت نجاح سلام بشعبية كبيرة فى مصر، وكان هناك تقدير من قبل الرئيس عبد الناصر لها، بعد أن قدمت عددا من الأغاني المصرية الوطنية خلال فترة العدوان على مصر، وقد تم منحها الجنسية المصرية.

نجاح سلام جدها هو الشيخ عبد الرحمن سلام، مفتى لبنان وأبوها هو الملحن وعازف العود محيى الدين سلام، وأخوها الصحفى عبد الرحمن سلام، تزوجت من أستاذ جامعى هو سلمان سعد.

وفى عام 1955، تزوجت من الفنان محمد سلمان وانفصلا بعد 9 أعوام وأنجبت منه.

عملت فى راديو الشرق، وغنت للمرة الأولى أمام الجمهور عام 1948.

واشتهرت بأغنيات: "يا جارحة القلب" و"برهوم" و"عايز جواباتاك" و"بدى عريس" و"ميل"، ثم سافرت إلى القاهرة ولحن لها كل من السنباطى وعبد الوهاب ثم أقامت فى دمشق حتى عام 1953، وفى عام 1956 اشتهرت بأغنية "يا أغلى اسم فى الوجود".

أسست شركة إنتاج مع سلمان، وأنتج أفلامها اللبنانية.

استقرت فى مصر أثناء الحرب الأهلية اللبنانية ثم عادت عام 1991، وفى عام 1998 ارتدت الحجاب لكنها لم تبتعد عن الغناء.