عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجاح سلام.. منحها عبد الناصر الجنسية وكرمها الرئيس اللبناني

نجاح سلام
نجاح سلام

رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنانة القديرة نجاح سلام، والتى ارتبط اسمها فى مصر بواحدة من أهم الأغاني الوطنية التى أشعلت حماس المصريين، وهي “يا أغلى اسم فى الوجود”.

ومن أشهر أغاني الفنانة الراحلة نجاح سلام "يا جارحة القلب" و"برهوم" و"عايز جواباتاك" و"بدى عريس" و"ميل" و"يا أغلى اسم فى الوجود".

ظلت الفنانة الراحلة نجاح سلام مقيمة فى مصر حتى عام 1991، حيث عادت مرة أخرى إلى موطنها لبنان،  وفى عام 1998 ارتدت الحجاب لكنها لم تبتعد عن الغناء، إلا أنها فى عام 2015 أتخذت قرارا بعدم الظهور إعلامياً لتبتعد تماماً عن الشاشة والجمهور.

قدمت نجاح سلام فى السينما ما يقل عن 15 عملاُ فقط، كان أهمها: ابن ذوات، الكمساريات الفاتنات، السعد وعد.

كرمت الفنانة نجاح سلام من قبل إلياس الهراوي برئاسة الجمهورية اللبنانية، حيث منحها وسام الجولة اللبنانية، بعد أن التقى بها فى القاهرة، وطلب منها العودة إلى لبنان وإثراء الحياة الفنية هناك. 

نقابة المهن التمثيلية تنعى نجاح سلام.. تفاصيل

صاحبة أغنية يا أغلي اسم في الوجود.. موعد دفن وعزاء الفنانة نجاح سلام

حظيت نجاح سلام بشعبية كبيرة فى مصر، وكان هناك تقدير من قبل الرئيس عبد الناصر لها، بعد أن قدمت عددا من الأغاني المصرية الوطنية خلال فترة العدوان على مصر، وقد تم منحها الجنسية المصرية.

نجاح سلام  جدها  هو الشيخ عبد الرحمن سلام، مفتى لبنان وأبوها هو الملحن وعازف العود محيى الدين سلام، وأخوها الصحفى عبد الرحمن سلام، تزوجت من أستاذ جامعى هو سلمان سعد.

وفى عام 1955، تزوجت من الفنان محمد سلمان وانفصلا بعد 9 أعوام وأنجبت منه.

عملت فى راديو الشرق، وغنت للمرة الأولى أمام الجمهور عام 1948.

واشتهرت بأغنيات: "يا جارحة القلب" و"برهوم" و"عايز جواباتاك" و"بدى عريس" و"ميل"، ثم سافرت إلى القاهرة ولحن لها كل من السنباطى وعبد الوهاب ثم أقامت فى دمشق حتى عام 1953، وفى عام 1956 اشتهرت بأغنية "يا أغلى اسم فى الوجود". 

أسست شركة إنتاج مع سلمان، وأنتج أفلامها اللبنانية. 

استقرت فى مصر أثناء الحرب الأهلية اللبنانية ثم عادت عام 1991، وفى عام 1998 ارتدت الحجاب لكنها لم تبتعد عن الغناء.

 

 

 

نجاح سلام الفنانة اللبنانية نجاح سلام المهن التمثيلية رئاسة الجمهورية اللبنانية نقابة المهن التمثيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

مسيرات بالسيارات في مرسى علم لدعم ترشح الرئيس السيسي في انتخابات 2024

الوزراء يكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

مغرور.. مدرب مصر السابق يوجه انتقادا حادا لـ أوسوريو

حادث مروع.. انهيار رافعة بسوق السمك الجديد في أستراليا

تصريح مثير لـ لاعب أرتا سولار قبل مباراة الذهاب أمام الزمالك|شاهد

ألمانيا تحظر منظمة نازية جديدة لنشر معتقداتها بين الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

نجاح سلام.. منحها عبد الناصر الجنسية وكرمها الرئيس اللبناني

صافرة الموت الآزتيكية.. خبراء يعيدون الصوت الأكثر رعبا في العالم| شاهد

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

فيديو

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ