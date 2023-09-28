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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صاحبة أغنية يا أغلي اسم في الوجود.. موعد دفن وعزاء الفنانة نجاح سلام

نجاح سلام
نجاح سلام

إعلنت أسرة الفنانة نجاح سلام عن موعد دفن الجثمان ، واستقبال العزاء فى الراحلة ، بعد وفاتها صباح اليوم . 

ومن المقرر تشيع جثمان الفنانة الراحلة نجاح سلام غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد الخاشقجي، ثم تدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة ببيروت.

كما ستستقبل أسرة الفنانة الراحلة العزاء على مدار يومي السبت والاحد القادمين فى احدي الفنادق بدولة لبنان .

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

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نجاح سلام مثلة ومطربة لبنانية مولودة فى بيروت جدها الشيخ عبدالرحمن سلام مفتى لبنان وأبوها هو الملحن وعازف العود محيى الدين سلام، واخوها الصحفى عبدالرحمن سلام تزوجت من استاذ جامعى هو سلمان سعد.

وفى عام 1955 تزوجت من الفنان محمد سلمان وانفصلا بعد 9 اعوام وانجبت منه .

عملت فى راديو الشرق غنت للمرة الاولى امام الجمهور عام 1948 .

 واشتهرت باغنيات :"يا جارحة القلب" "برهوم" "عايز جواباتاك" "بدى عريس" "ميل" ثم سافرت الى القاهرة ولحن لها كل من السنباطى وعبدالوهاب ثم اقامت فى دمشق حتى عام 1953 وفى عام 1956 اشتهرت باغنية "يا اغلى اسم فى الوجود" اسست شركة انتاج مع سلمان وانتج افلامها اللبنانية استقرت فى مصر اثناء الحرب الاهلية اللبنانية ثم عادت عام 1991 وفى عام 1998 ارتدت الحجاب لكنها لم تبتعد عن الغناء

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صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

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