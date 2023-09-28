صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

توفت منذ قليل الفنانة اللبنانية نجاح سلام، عن عر يناهز الـ 92 عاماً، بعد مشوار فني طويل ، قدمت فيه عدد من الاغاني المصرية أبرزها يا أغلي اسم فى الوجود يا مصر .

وأعلنت سمر سلمان العطيفي ابنة الفنانة الكبيرة نجاح سلام، وفاة والدتها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي “الفيسبوك” قائلة:" وانتهي المشوار يا عروبة ماما في رحاب الله".

نجاح سلام مثلة ومطربة لبنانية مولودة فى بيروت جدها الشيخ عبدالرحمن سلام مفتى لبنان وابوها هو الملحن وعازف العود محيى الدين سلام، واخوها الصحفى عبدالرحمن سلام تزوجت من استاذ جامعى هو سلمان سعد.

وفى عام 1955 تزوجت من الفنان محمد سلمان وانفصلا بعد 9 اعوام وانجبت منه .

عملت فى راديو الشرق غنت للمرة الاولى امام الجمهور عام 1948 .

واشتهرت باغنيات :"يا جارحة القلب" "برهوم" "عايز جواباتاك" "بدى عريس" "ميل" ثم سافرت الى القاهرة ولحن لها كل من السنباطى وعبدالوهاب ثم اقامت فى دمشق حتى عام 1953 وفى عام 1956 اشتهرت باغنية "يا اغلى اسم فى الوجود" اسست شركة انتاج مع سلمان وانتج افلامها اللبنانية استقرت فى مصر اثناء الحرب الاهلية اللبنانية ثم عادت عام 1991 وفى عام 1998 ارتدت الحجاب لكنها لم تبتعد عن الغناء