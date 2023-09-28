نقابة المهن التمثيلية تنعى نجاح سلام.. تفاصيل

نعت نقابة المهن التمثيلية فى بيان لها، منذ قليل، الفنانة اللبنانية نجاح سلام ، والتى رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر 92 عاماً.

وقالت النقابة فى بيان لها: “تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنانة القديرة نجاح سلام”.

وأضاف البيان: “وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.



يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة.

وأعلنت أسرة الفنانة نجاح سلام عن موعد دفن الجثمان، واستقبال العزاء فى الراحلة، بعد وفاتها صباح اليوم.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة نجاح سلام غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد الخاشقجي، ثم تدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة ببيروت.

كما ستستقبل أسرة الفنانة الراحلة العزاء على مدار يومي السبت والأحد القادمين فى أحد الفنادق بدولة لبنان.