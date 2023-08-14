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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"عيسى" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان ملبورن السينمائي الدولي

صدى البلد

فاز الفيلم القصير عيسى للمخرج مراد مصطفى بجائزة أفضل فيلم وذلك ضمن فعاليات الدورة 71 من مهرجان ملبورن السينمائي الدولي.

يأتي ذلك بعد جولة الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، حصد خلالها أكثر من 7 جوائز، وكان الفيلم قد حظي بعرضه العالمي الأول ضمن منافسات أسبوع النقاد في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي.

ويتتبع الفيلم القصير قصة عيسى، وهو مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، ومن إخراج مراد مصطفى.

حل المخرج مراد مصطفى ضيفا على موقع صدى البلد في أول ظهور اعلامي له عقب عودته من فرنسا، بعد مشاركته في مهرجان كان السينمائي الدولي ضمن منافسات مسابقة أسبوع النقاد بفيلم عيسى.

الفيلم القصير "عيسى" أو "أعدك بالفردوس" فاز بجائزة الجمهور خلال منافسته في مسابقة أسبوع النقاد، وذلك بعد حصوله على جائزة الرايل الذهبية في نفس المسابقة وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي.

كما اختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم عيسى للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة وذلك في الدورة الـ 45 من المهرجان والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 15 وحتى 24 نوفمبر هذا العام.

 

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