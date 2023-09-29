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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكونجرس الأمريكي يوجه صفعة قوية لأوكرانيا .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

كشفت عضوة مجلس النواب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، أن المجلس سيقوم بالتصويت على استبعاد تمويل أوكرانيا من ميزانية الولايات المتحدة المخصصة للدفاع.

وكتبت جرين عبر شبكة التواصل الاجتماعي"إكس": "بعد أسابيع من الطلبات بشأن استبعاد تمويل أوكرانيا من ميزانيتنا المخصصة للدفاع، سيتم التصويت في مجلس النواب بشأن تنفيذ هذا القرار".

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ووفق "سبوتنيك" اعتبرت النائبة هذا الإجراء "انتصارًا" للولايات المتحدة، مضيفة: "الآن، كل ما علينا فعله تمرير تعديلي لإلغاء الشيكات المفتوحة لصالح أوكرانيا من مشروع القانون المتعلق بالتخصيصات للعمليات الحكومية والأجنبية".

والأربعاء اقترح مجلس الشيوخ الأمريكي، خفض حجم الأموال المخصصة لأوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاجون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

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