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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيظهر اليوم في السماء.. قصة مثيرة عن التسمية التاريخية لقمر الحصاد

القمر العملاق
القمر العملاق

ستشهد السماء، اليوم، ظاهرة فريدة من نوعها، حيث يصبح القمر البدر العملاق الرابع والأخير لهذا العام مرئيًا، الذي يتسم بقصة  تاريخية مثيرة عن اختيار الاسم.

قمر الحصاد

سيكون حجمه الظاهري أكبر بحوالي 8% وأكثر إشراقًا بنسبة تصل إلى 16% عن المعتاد. يطلق على هذا الظاهرة اسم "قمر الحصاد" نظرًا لتواجده في هذا الوقت من العام.

مصطلح "قمر الحصاد" يستخدم منذ سنوات عديدة لوصف الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهما الشهران المقتربان من فصل الخريف.

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 وفي هذه الفترة، يكون وقت شروق القمر قريبًا جدًا من وقت غروب الشمس لعدة ليالٍ متتالية، مما يعني أنه لا يوجد فترة طويلة من الظلام بين غروب الشمس وشروق القمر بعد البدر المكتمل. 

سبب تسميته قمر الحصاد

وهذا كان أمرًا هامًا في العصور القديمة للمزارعين الذين كانوا يحصدون محاصيلهم قبل عصر التكنولوجيا الحديثة. 

فلم يتوفر لديهم وقت طويل من الظلام لإكمال عملية الحصاد، وكانوا يعتمدون على ضوء القمر في أعمالهم الزراعية. ومن هنا جاءت التسمية الشعبية "قمر الحصاد".

سيصل القمر إلى مرحلة الاكتمال في تمام الساعة 12:57 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون في زاوية 180 درجة بالنسبة للشمس. وسيشرق قمر الحصاد العملاق بعد غروب الشمس من الأفق الشرقي، ومن الممكن أن يظهر باللون الوردي أو البرتقالي.

 وسيصل إلى أعلى نقطة في السماء، مائلاً قليلاً نحو الجنوب، بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيظل مرئيًا حتى يغرب بعد شروق شمس السبت.

حجم وشكل قمر الحصاد

اللون الوردي أو البرتقالي الذي يظهر به القمر أثناء شروقه يرجع إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض، حيث يبعثر المكونات الجوية أشعة الضوء الأبيض المنعكسة عن القمر. وتنتشر ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير.

و تتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تظهر لنا. وهذا هو نفس السبب الذي يجعل غروب الشمس يبدو ذا لون أحمر متدرج.

القمر العملاق

إن "القمر العملاق" وصف يطلق على القمر البدر عندما تكون المسافة بينه وبين الأرض ضمن 362.146 كيلومتر وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية "قمر الحضيض" وفي حالة هذا القمر العملاق سيكون على مسافة 361,552 كيلومتر . 

بشكل عام لن يلاحظ فرق في الحجم الظاهري لهذا القمر العملاق مقارنة بباقي أقمار البدر الأخرى ولن يكون له تأثير على الكرة الأرضية مثل الاقمار العملاقة التي سبقته باستثناء على ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف يبرز المد في ظاهرة تسمى ( المد العالي الحضيض) ولكن ذلك الاختلاف محدود ولن يؤثر على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا. 

القمر القمر العملاق قمر الحصاد

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