ثلاثة منشدين يبدعون في قمر سيدنا النبي بمناسبة ذكرى المولد الشريف

استضاف برنامج 8 الصبح المذاع علي قناة DMC، ثلاثة منشدين، بمناسبة المولد النبوي الشريف، غنوا أجمل الأناشيد الدينية تهليلآ بميلاد حضرة سيدنا النبي محمد.

وغنى الثلاثة منشدين، وهم: المنشد عامر سامي، وكنزي عمار، والمنشد محمد أبوزيد، أغنية: قمر سيدنا النبي، وكلمات الأنشودة كالتالي: "قمر سيدنا النبي"، وكان من كلماتها: "قمر سيدنا النبي، قمر، وجميل، وجميل سيدنا النبي، وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله، وعطر يبقى إذا مست بأيادي، الله الله، وعم نوا لها كل العبادي، حبيب الله يا خير البرايا".

المنشدين في الحلقة

وبدأ الحلقة، الشاب عامر سامي، الحلقة بأيات من الذكر الحكيم، ثم أنشدت كنزي عامر أنشودة قمرُ بمشاركة المنشدين، وابتهل المنشد الشاب محمد أبوزيد ابتهال يا سيد الكونين مع أنشودة إن في الجنة نهرً من لبن.

وقال المنشد محمد أبوزيد، للإعلامية أسماء يوسف مقدمة البرنامج ، أنه بدأ الإنشاد الديني من بداية الثانوية العامه وتعمق فيها أكثر بالجامعه إلي أن حصل علي المركز الأول بمسابقه الإنشاد الديني بإبداع المقدمه من وزارة الشباب والرياضة علي مستوي محافظة بني سويف.