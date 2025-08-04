وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

أدلى وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، داخل إحدي اللجان بمدينة نصر.

بدأ العديد من المواطنين في التوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة صباحا على مستوى الجمهورية.



وحرص المواطنين في الاصطفاف على أمام اللجان الانتخابية قبل بدء فتح اللجان بساعة.

بدأت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، منذ دقايق وسط ترقب شعبي واسع واستعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات الجهات المعنية لتأمين سير العملية الانتخابية، لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وآمنة في جميع المحافظات وتنظيم دخول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، مع التأكيد على توفير جميع سبل الراحة للمواطنين داخل مكان لجنة التصويت.

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمفردها، ووفقا للقانون مجلس الشيوخ فهي تحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

على المستوى الفردي، يبلغ إجمالي عدد المترشحين ( 424) مترشح، منهم ( 183 ) مرشحاً مستقلاً، وعدد ( 241 ) مرشحاً عن الأحزاب السياسية.