انتخابات الشيوخ.. توافد العشرات أمام لجان مدرسة محمد الفقي بأبو النمرس

شهدت لجان مدرسة محمد الفقي بمدينة أبو النمرس، توافد العشرات في أولى الساعات الاقتراع، وسط حرص المواطنون علي الإدلاء بأصواتهم بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.



انتخابات الشيوخ

وانطلقت صباح اليوم، الاثنين، في تمام الساعة التاسعة، فعاليات اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساء، على أن تستأنف أعمال التصويت غدا الثلاثاء في ثاني وآخر أيام العملية الانتخابية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وأمان.





وتجرى الانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بهدف تسهيل وصول الناخبين إلى لجانهم الانتخابية وتخفيف التكدس، بما يضمن أعلى معدلات المشاركة في العملية الديمقراطية.





وتوزعت اللجان الفرعية على 27 دائرة انتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى 4 دوائر انتخابية مخصصة لنظام القائمة، وهي: دائرة القاهرة وشمال ووسط الدلتا، ودائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ودائرة غرب الدلتا، ودائرة شرق الدلتا.





وجاء توزيع اللجان الانتخابية بالمحافظات على النحو التالي: القاهرة 544 لجنة، القليوبية 367 لجنة،الدقهلية 723 لجنة، المنوفية 469 لجنة، الغربية 654 لجنة، كفر الشيخ 442 لجنة، الجيزة 492 لجنة،الفيوم 297 لجنة، بني سويف 371 لجنة، المنيا 476 لجنة، أسيوط 371 لجنة، الوادي الجديد 60 لجنة،سوهاج 507 لجنة، قنا 304 لجنة، الأقصر 147 لجنة، أسوان 190 لجنة، البحر الأحمر 67 لجنة، الشرقية844 لجنة، دمياط 130 لجنة، بورسعيد 50 لجنة، الإسماعيلية 135 لجنة، السويس 41 لجنة، شمال سيناء 45 لجنة، جنوب سيناء 18 لجنة، الإسكندرية 320 لجنة، البحيرة 633 لجنة، مرسى مطروح 127 لجنة.





منافسة انتخابية بين المستقلين والأحزاب.. والقائمة الوطنية تنفرد في سباق القوائم





وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام منافسة واضحة على المقاعد الفردية، حيث بلغ إجمالي عددالمرشحين 424 مرشحا، من بينهم 183 مرشحا مستقلا، إلى جانب 241 مرشحا يمثلون عددا من الأحزاب السياسية المختلفة، في مشهد يعكس حيوية الحياة السياسية وتنوع التوجهات داخل الشارع المصري.





أما على مستوى القوائم، فتخوض “القائمة الوطنية من أجل مصر” الانتخابات بمفردها، وذلك وفقا لما حدده القانون المنظم لانتخابات مجلس الشيوخ، والذي يشترط حصول القائمة على نسبة 5% من أصوات الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين حتى تتمكن من الفوز بالمقاعد المخصصة لنظام القائمة.

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ إحدى المحطات المهمة في استكمال البناء التشريعي للدولة، حيث يمثل المجلس الغرفة الثانية للبرلمان، ويضطلع بدور استشاري تشريعي في مناقشة مشروعات القوانين وسياسات الدولة، بما يدعم مسار التنمية ويعزز الممارسة الديمقراطية في مصر.