نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة صلاح سالم

أدلى الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، بصوته صباح اليوم الإثنين، في انتخابات مجلس الشيوخ.

وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة صلاح سالم الابتدائية بمدينة سوهاج، وسط التزام كامل بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد نائب المحافظ، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني والدستوري.

انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج

وأشار إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الحياة النيابية والديمقراطية، وإعلاء صوت المواطن في قضايا التنمية والتشريع.

كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وأجهزة الدولة المعنية، لتأمين اللجان الانتخابية وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.