جامعة سوهاج تعلن نتيجة الفرقة الثانية بكلية الطب البشري بنسبة نجاح 93.31%

أعلنت جامعة سوهاج، اليوم، نتيجة الفرقة الثانية بكلية الطب البشري للعام الجامعي الحالي، حيث شهدت النتائج نسبة نجاح مرتفعة تعكس الجهود المبذولة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ووفقًا لما أعلنته إدارة الكلية، بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الأول بالفرقة الثانية 553 طالبًا وطالبة، نجح منهم 516 طالبًا، وتم نقلهم إلى الفرقة الثالثة، بنسبة نجاح بلغت 93.31%.

جامعة سوهاج

وكشفت النتائج عن تفوق ملحوظ في التحصيل الدراسي، حيث حصل 221 طالبًا على تقدير عام ممتاز، بنسبة بلغت 39.9% من إجمالي عدد الناجحين، كما حصل 128 طالبًا على تقدير عام جيد جدًا، بنسبة 23.15%، في حين حصل 25 طالبًا فقط على تقدير عام جيد، بنسبة 4.5%.

في المقابل، بلغ عدد الطلاب الراسبين بالدور الأول 40 طالبًا، بنسبة بلغت 7.23% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات.

ومن المقرر أن يتم إعلان مواعيد امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين خلال الفترة المقبلة، وفقًا للضوابط واللوائح المعمول بها بالكلية.

وهنّأت إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الناجحين وأسرهم، متمنية لهم دوام التوفيق والتفوق في السنوات الدراسية القادمة.

كما وجهت الشكر لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري على ما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي، مؤكدًا أن الجامعة تواصل دعمها للتميز العلمي والتفوق الأكاديمي بكافة الكليات.