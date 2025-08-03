محافظ سوهاج: تجهيز 504 مقرات لاستقبال أكثر من 3.3 مليون ناخب

أكد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها يومي الرابع والخامس من أغسطس 2025.

وأضاف خلال لقائه مع آية الرفاعي مراسلة قناة إكسترا نيوز، أنّ الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بتجهيز المقار الانتخابية بكل الأدوات والكراسي والمفروشات اللازمة، سواء لأعضاء الهيئات القضائية أو للناخبين، مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة باللجان من حيث النظافة وإزالة الإشغالات.

وتابع، أن المحافظة تضم 509 لجنة فرعية موزعة على 504 مقرات انتخابية، وأنه تم تخصيص أماكن مناسبة لمندوبي المرشحين خارج اللجان، لتمكينهم من تقديم الدعم والمساعدة للناخبين في التعرف على أرقامهم وغيرها من الإجراءات اللازمة قبل الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح: "كما تم رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية بكامل طاقتها لاستقبال أي حالات طارئة، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف التي وفرت سيارات متمركزة في محاور المدارس التي تُجرى بها الانتخابات".