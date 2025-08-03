مصرع 4 أشخاص دهسًا أسفل قطار بمزلقان جرجا في سوهاج.. صور

شهدت محافظة سوهاج، وتحديدًا دائرة مركز جرجا، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع 4 أشخاص، إثر اصطدام قطار بهم أثناء عبورهم أحد المزلقانات، ولم يتم التعرف على هوياتهم حتى الآن.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول 4 جثث هامدة لأشخاص مجهولي الهوية، يُرجح أنهم لقوا مصرعهم نتيجة اصطدام قطار بهم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع عند المزلقان الوسطاني الواقع بدائرة المركز، حيث كان الضحايا يعبرون شريط السكة الحديد في توقيت مرور القطار، ما أدى إلى اصطدامه بهم على الفور، وتحول أجسادهم إلى أشلاء متفرقة نتيجة شدة الاصطدام.

وأفاد شهود عيان من أهالي المنطقة، أن القطار مرّ بسرعة كبيرة في لحظة عبور الضحايا، دون أن يتمكنوا من تفاديه، ولم يتم العثور بحوزتهم على أي مستندات شخصية تدل على هويتهم، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبها، قررت النيابة العامة فتح تحقيق عاجل في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بتكثيف التحريات لتحديد هوية الضحايا، وسرعة استدعاء المسؤولين عن المزلقان لسماع أقوالهم.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت هيئة السكة الحديد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.