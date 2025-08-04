استعدادات مكثفة.. انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في سوهاج

بدأت منذ قليل، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة سوهاج، وسط حالة من الاستنفار الكامل للأجهزة التنفيذية والأمنية.

والتي كثفت استعداداتها لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة داخل جميع المقار الانتخابية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين وتيسير مشاركتهم في الانتخابات.

انتخابات الشيوخ 2025

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة سوهاج 3 ملايين و351 ألفًا و183 ناخبًا وناخبة، موزعين على 504 مركزًا انتخابيًا، تضم 507 لجنة فرعية، تغطي جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وشهد محيط المقار الانتخابية انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن، لتأمين عملية الاقتراع من الخارج، إلى جانب تجهيز فرق طبية وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال اليوم الانتخابي.

وأكد اللواء عبد الفتاح سراج أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية في الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول، ورصد أي شكاوى أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري وحاسم.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، لضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات تُعد واجبًا وطنيًا على كل مواطن حريص على مستقبل الوطن واستقراره.