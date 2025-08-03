قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ سوهاج يتفقد مقر اللجنة العامة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، جولة ميدانية لتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بسوهاج.

كما تفقد المحافظ مدرسة الشهيد طيار الثانوية التي تم تخصيصها كمقر انتخابي، حيث تابع جاهزيتها لاستقبال الناخبين يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

محافظة سوهاج.. انتخابات الشيوخ

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من “اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب”.

ووجه المحافظ بتوفير الاتاحة اللازمة لذوي الإعاقة، وزيادة خدمة إضافية من خلال توفير معاون لذوي الإعاقة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي للتيسير عليهم في العملية الإنتخابية، على أن يتم تجهيز استراحة بكل مقر انتخابي لوكلاء ومندوبي المرشحين.

ووجه بضرورة عمل السيولة المرورية المطلوبة للوصول من وإلى اللجان بسهولة ويسر، وعدم دخول أي من الأجهزة التنفيذية داخل اللجان من إلا من خلال الهيئات القضائية.

وخلال تفقده مقر اللجنة العامة للفرز بشركة الغزل بحي غرب سوهاج، وجه بتوفير سيارة إسعاف، وسيارة حماية مدنية ومراجعة السادة القضاة في توفير الخدمات الطبية اللازمة.

وشدد المحافظ على متابعة أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وكفاءة الإنارة داخل وخارج اللجان، فضلاً عن التأكد من توافر وسائل الراحة اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير مظلات ومقاعد وأماكن انتظار مناسبة.

وأكد المحافظ خلال جولته على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وشدد على توفير بيئة آمنة ومنظمة داخل وخارج المقار الانتخابية، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان، وضمان سلامة المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأشار "سراج" إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد 504 مقر انتخابي يضم 507 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 مليون و351 ألف و 183 ناخب ممن لهم حق التصويت، لافتًا إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

واختتم المحافظ جولته بتوجيه الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية، مثمنًا دورهم في دعم وإنجاح الاستحقاق الانتخابي، مؤكدًا على أهمية خروج العملية الانتخابية في محافظة سوهاج بصورة مشرفة تليق بالمواطن السوهاجي ووعيه الوطني.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج اخبار سوهاج انتخابات الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

وسام أبو علي

صفقة القرن.. هل يلعب وسام أبو علي للزمالك بعد تجاهل مدرب كولومبوس له؟

ترشيحاتنا

حريق حلوان

السيطرة على حريق مخلفات بجوار سور محطة مترو عين حلوان

إمام المسجد

إصابة إمام مسجد بطعنات غادرة من لص فى قنا

شاكر محظور

التحقيق مع البلوجر شاكر محظور في عدة اتهامات

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد