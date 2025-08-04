الوزراء: مؤشرات صناعة الدواء في مصر إيجابية وتدعم جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن صناعة الدواء في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بجهود هيئة الدواء المصرية لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، موضحا أن الاجتماع الذي عُقد بالأمس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، استعرض مؤشرات أداء إيجابية، من بينها ارتفاع مبيعات الشركات الأجنبية في السوق المصري بنسبة 43% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس بيئة استثمارية جاذبة.

وأشار الحمصاني خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تسهيل بيئة الأعمال أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في قطاع الدواء، الذي لا يخدم فقط احتياجات السوق المحلي، بل يمتد إلى التصدير الإقليمي والدولي، مضيفا أن حصول هيئة الدواء المصرية على "مستوى النضج الثالث" يعزز الاعتراف الدولي بإجراءاتها التنظيمية، ويدعم الشركات المنتجة محليًا في توسيع نشاطها الخارجي.

وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للأدوية، طمأن الحمصاني المواطنين بأن المخزون آمن تمامًا ويكفي من 3 إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين هيئة الدواء ووزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد للحفاظ على وفرة المستحضرات الحيوية. كما أكد وجود تسهيلات كبيرة لتسجيل الأدوية الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لدعم الابتكار وتحقيق الأمن الدوائي للمواطن المصري.