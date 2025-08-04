نجل طارق عبدالعزيز يحيي ذكراه برسالة مؤثرة

أحيا نجل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز ذكرى ميلاد والده ، عبر منشور عبر حسابه على «إنستجرام»، وأعرب عن مدى اشتياقه لوالده الذي رحل عن عالمنا، وخلّف وراءه ذكرى لا تُنسى.

وشارك نجل الفنان فيديو من فيلم "كيمو وأنتيمو" الذي شارك فيه الراحل إلى جانب الفنان الراحل عامر منيب، ولقطات من أعمال أخرى، واصطحب الفيديو مع أغنية "صاحبي" للنجم بهاء سلطان.



وعلّق على الفيديو قائلًا: "كل سنة وحضرتك طيب يا حبيبي، كل سنة وانت مبتغيبش عن البال ولا ثانية، مهما دعيتلك عمري ما هوفيك ربع حقك عليّ في اللي إنت عملته معايا وتركته فيّ من أثر طيب.. كنت ومازلت وهتفضل وسطنا بذكراك الطيبة يا حبيبي".

وأضاف: "ضحكوا عليّ يا أبويا وقالولي الوقت بينسّي، ميعرفوش إن الوقت بيزود الشوق وعدم الاستيعاب، يكفيني صبرًا سيرتك الطيبة اللي سايبة فيّ علامات وماشي بتشرّف بها وسط عباده، عندي كلام كتير ملخبط إنت الوحيد اللي هتفهمه، ولكن إلى أن ألقاك.. أسأل الله أن يتغمدك برحمته وواسع جناته".

واختتم رسالته : "أسألكم الدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".