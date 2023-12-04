نجل طارق عبد العزيز لـ والده الراحل : إلى لقاء آخر

وجه معتصم نجل الفنان طارق عبد العزيز رسالة لوالده الراحل عبر حسابه بفيسبوك.

وكتب معتصم :"الحمد لله ع الحب الحمد لله ع السيرة الطيبة الحمد لله ع الستر الحمد لله ع الصحة .. عزائي الوحيد انك عملت اللي كان نفسك فيه يا حبيبي ، ربنا يرزقك جناته ويجمعك بأحبابك في جنة الخلد بأمر الحي القيوم الواحد الأحد وإلى لقاء آخر بإذن الله يا حبيبي .. نسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

طارق عبد العزيز

أصيب الوسط الفني بحزن كبير، بسبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز كما تسبب خبر وفاته في حزن الجمهور المصرى بشكل كبير وكان الفنان الراحل يتميز بشخصيته الطيبة وخفة دمه وكان يحبه الجميع .

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أيه" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.

وطارق عبد العزيز بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

أقيم عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد أن رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبيةو توفي عن عمر ناهز 55 عاماً، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء تصوير مشهده بمسلسل "وبقينا اتنين" ، في البلاتوه الرئيسي للعمل، بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر عزاء طارق عبد العزيز، عدد كبير من النجوم منهم محمد هنيدي ، هاني سلامة، وخالد الصاوي، وأحمد خالد صالح، وبشرى، ومحمود حميدة، وأشرف زكي، إيهاب فهمي، ومنى عبد الغني، ودنيا، صلاح عبد الله ، أحمد زاهر ، محمد رضوان ، يوسف عثمان ، أحمد صيام ، الشيف الشربيني.

كما حرص على الحضور لتقديم واجب العزاء كلا من محمد رياض، وسليمان عيد، وأحمد فهيم، وسيد رجب، ودنيا عبد العزيز، وصبري فواز، ومحمود عبد المغني، وشريف منير، ولقاء الخميسي، وصابرين، ورانيا محمود ياسين، ومحمد محمود عبد العزيز، وعمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، وطه دسوقي، والمخرج عمر عبد العزيز ، والمخرج خالد يوسف ، فراس سعيد و عدد كبير جدا من نجوم الفن.

الفنانة هند عاكف تنعي الفنان طارق عبد العزيز في "لقاء خاص ل صدي البلد " أثناء العزاء و قالت هند عاكف "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب و رينا يصبر اهله و يصبرنا ، خبر وفاتة كان صدمه ربنا يرحمه يارب .

استطردت أن آخر لقاء بينها و بين الفنان القدير الراحل طارق عبد العزيز كان في مهرجان المسرح المصري في الافتتاح و وصفت الفنانة هند عاكف الفنان طارق عبد العزيز بأنه ملآك في شكل إنسان ، ذو خلق ، و موهبة كبيرة جدا و سوف يظل في قلوبنا و كشفت أنها كلمت أحد أصدقها لكي يعمل عمره للفنان طارق عبد العزيز صدقة جارية.