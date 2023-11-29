عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هانى رمزي مودعًا طارق عبدالعزيز: مرضه الأخير أجبره على تركيب دعامات بالقلب

هانى رمزى
هانى رمزى

كشف الفنان هانى رمزى عن تفاصيل مكالمته الأخيرة مع الفنان الراحل طارق عبد العزيز قبل رحيله.

وقال هانى رمزى فى تصريحات صحفية: ان الفنان طارق عبد العزيز حدثنى فى أيامه الأخيرة وفترة مرضه وعلمت منه أنه  قام بتركيب دعامات.

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

أزمة ألزمته الفراش.. الفنان مصطفى كامل يتعرض لوعكة صحية شديدة

بعد العثور على جثته.. سبب وفاة فنان أمريكي شهير في غرفة نومه

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

طارق عبد العزيز

 

أصيب الوسط الفني بحزن كبير، بسبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز   الأحد الماضي  كما تسبب خبر وفاته في حزن الجمهور المصرى بشكل كبير وكان الفنان الراحل يتميز بشخصيته الطيبة وخفة دمه وكان يحبه الجميع .

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أيه" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد

وطارق عبد العزيز بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

أقيم  عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد أن رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبيةو توفي عن عمر ناهز 55 عاماً، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء تصوير مشهده بمسلسل "وبقينا اتنين" ، في البلاتوه الرئيسي للعمل، بمدينة السادس من أكتوبر

وحضر عزاء طارق عبد العزيز، عدد كبير من النجوم منهم  محمد هنيدي  ،  هاني سلامة، وخالد الصاوي، وأحمد خالد صالح، وبشرى، ومحمود حميدة، وأشرف زكي، إيهاب فهمي، ومنى عبد الغني، ودنيا، صلاح عبد الله ، أحمد زاهر ، محمد رضوان ، يوسف عثمان ، أحمد صيام ، الشيف الشربيني

كما حرص على الحضور لتقديم واجب العزاء كلا من محمد رياض، وسليمان عيد، وأحمد فهيم، وسيد رجب، ودنيا عبد العزيز، وصبري فواز، ومحمود عبد المغني، وشريف منير، ولقاء الخميسي، وصابرين، ورانيا محمود ياسين، ومحمد محمود عبد العزيز، وعمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، وطه دسوقي، والمخرج عمر عبد العزيز ، والمخرج خالد يوسف ، فراس سعيد و عدد كبير جدا من نجوم الفن  

الفنانة هند عاكف تنعي الفنان طارق عبد العزيز في "لقاء خاص ل صدي البلد " أثناء العزاء و قالت هند عاكف "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب و رينا يصبر اهله و يصبرنا ، خبر وفاتة كان صدمه ربنا يرحمه يارب .  

استطردت أن آخر لقاء بينها و بين الفنان القدير الراحل طارق عبد العزيز كان في مهرجان المسرح المصري في الافتتاح  و وصفت الفنانة هند عاكف الفنان طارق عبد العزيز بأنه ملآك في شكل إنسان ،  ذو خلق ، و موهبة كبيرة جدا و سوف يظل في قلوبنا و كشفت أنها كلمت أحد أصدقها لكي يعمل عمره للفنان طارق عبد العزيز صدقة جارية

الراحل طارق عبد العزيز الفنان الراحل طارق عبد العزيز الفنان هانى رمزى الفنان طارق عبد العزيز هاني رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

موضوعات متعلقة

أزمة ألزمته الفراش.. الفنان مصطفى كامل يتعرض لوعكة صحية شديدة

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

بعد العثور على جثته.. سبب وفاة فنان أمريكي شهير في غرفة نومه

محمد ممدوح يكشف سرا عن زوجته.. تفاصيل

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء.. 25 صورة جمعت بينهما أثارت الجدل

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

سبب صادم.. نادية شكرى: أحمد زكى ضربني بالقلم في كواليس العيال كبرت

بعد أزمتها الصحية.. ياسمين رئيس تُفاجئ الجمهور بجواز سفرها الفلسطيني

ترشيحاتنا

عاصفة مرعبة تضرب تركيا.. شلل تام وأضرار كبيرة في بورصة واسطنبول|فيديو

ضبط 2750 عبوة سجائر مهربة جمركياً بحوزة مندوب مبيعات بالقاهرة

متصدر الدوري ويستعد لمواجهة صن داونز.. بيراميدز: فزنا على الدراويش رغم الصعوبات

مكتب نتنياهو يعلن استلام قائمة أسماء المحتجزين بغزة المقرر الإفراج عنهم الليلة

بايدن يوجه رسالة لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في قطر

العرب تعلموا الدرس.. هكذا أسقطت حماس إسرائيل في الحرب واختراق فلسطيني لـCIA


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني من هذه الأعراض.. احذر الاكتئاب الموسمي  

تمساح ولا نداهة| جسم غريب يثير الجدل بترعة الجعفرية.. والري تكذب رواية الصيادين

لهذه الأسباب يصاب البعض بالاكتئاب في فصل الشتاء.. فهل أنت منهم؟

ظهور أول حالة في بريطانيا.. أعراض واضحة على المصاب بـ إنفلونزا الخنازير

فيديو

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ