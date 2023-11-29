أزمة ألزمته الفراش.. الفنان مصطفى كامل يتعرض لوعكة صحية شديدة

أعلن الفنان مصطفى كامل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن تعرضه إلى وعكة صحية شديدة.

مصطفى كامل

وقال مصطفى كامل : الأخوه والأحباب والزملاء .. شكراً لكل من أتصل بي أو أرسل رسائل للإطمئنان ولم أتمكن من الرد عليه طوال الفتره الماضيه نظراً لمروري بأزمه صحيه شديده ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يومياً .. الحمدلله رب العالمين.. اللهم أشفنا وأشفي مرضانا جميعاً".

مصطفى كامل

وأعلن الفنان مصطفى كامل -النقيب العام للمهن الموسيقية- زيادة معاشات الأعضاء بنسبة 10% للمرة الرابعة منذ فترة توليه المنصب، بالإضافة إلى الإعلان عن عدة قرارات إضافية.

وتضمنت قرارات مصطفى كامل، ما يلي:

١- اعتماد زيادة المعاشات بنسبة ١٠٪؜ للمرة الرابعة خلال سنة واحدة فقط.

٢- اعتماد تأسيس معهد لدراسة الموسيقي والغناء، وجار الاتفاق مع أمهر الأساتذة من الأوبرا والكونسير والتربية الموسيقية والتربية النوعية لتدريس العزف علي الآلات الموسيقية والغناء تحت رئاسة دكتور/ عادل مصطفي ودكتور/ علاء سلامه ودكتور/ محمد عبدالله.

٣- اتخاذ قرار نهائي بتكوين لجنة نقابية كاملة العدد بمحافظة جنوب سيناء ( شرم الشيخ ) واستدعاء نشأت السراج المسئول عن اللجنة لإحضار كافة التعاقدات والاتفاقات المبرمة بين النقابة وكافة الأماكن التي تمارس العمل الموسيقي.