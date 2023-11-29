عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أزمة ألزمته الفراش.. الفنان مصطفى كامل يتعرض لوعكة صحية شديدة

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أعلن الفنان مصطفى كامل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن تعرضه إلى وعكة صحية شديدة. 

مصطفى كامل

وقال مصطفى كامل : الأخوه والأحباب والزملاء .. شكراً لكل من أتصل بي أو أرسل رسائل للإطمئنان ولم أتمكن من الرد عليه طوال الفتره الماضيه نظراً لمروري بأزمه صحيه شديده ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يومياً .. الحمدلله رب العالمين.. اللهم أشفنا وأشفي مرضانا جميعاً".

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء.. 25 صورة جمعت بينهما أثارت الجدل

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

مصطفى كامل  

وأعلن الفنان مصطفى كامل -النقيب العام للمهن الموسيقية- زيادة معاشات الأعضاء بنسبة 10% للمرة الرابعة منذ فترة توليه المنصب، بالإضافة إلى الإعلان عن عدة قرارات إضافية.

وتضمنت قرارات مصطفى كامل، ما يلي: 
١- اعتماد زيادة المعاشات بنسبة ١٠٪؜ للمرة الرابعة خلال سنة واحدة فقط.
٢- اعتماد تأسيس معهد لدراسة الموسيقي والغناء، وجار الاتفاق مع أمهر الأساتذة من الأوبرا والكونسير والتربية الموسيقية والتربية النوعية لتدريس العزف علي الآلات الموسيقية والغناء تحت رئاسة دكتور/ عادل مصطفي ودكتور/ علاء سلامه ودكتور/ محمد عبدالله.
٣- اتخاذ قرار نهائي بتكوين لجنة نقابية كاملة العدد بمحافظة جنوب سيناء ( شرم الشيخ ) واستدعاء  نشأت السراج المسئول عن اللجنة لإحضار كافة التعاقدات والاتفاقات المبرمة بين النقابة وكافة الأماكن التي تمارس العمل الموسيقي.

الفنان مصطفى كامل مصطفى كامل مرض مصطفى كامل أغاني مصطفى كامل حفل مصطفى كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

موضوعات متعلقة

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

بعد العثور على جثته.. سبب وفاة فنان أمريكي شهير في غرفة نومه

محمد ممدوح يكشف سرا عن زوجته.. تفاصيل

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء.. 25 صورة جمعت بينهما أثارت الجدل

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

سبب صادم.. نادية شكرى: أحمد زكى ضربني بالقلم في كواليس العيال كبرت

بعد أزمتها الصحية.. ياسمين رئيس تُفاجئ الجمهور بجواز سفرها الفلسطيني

بطولة آسر ياسين.. عرض خاص لفيلم شماريخ 6 ديسمبر

ترشيحاتنا

حياة الدلافين بالبحر الأحمر تجذب عدسة نتفليكس العالمية إلى الغردقة

بشهادة كبير التجار| تراجع مرتقب في سعر الدولار.. إجراءات وتدابير حكومية قريباً

البسوا الشتوي واحذروا هذه الظاهرة|الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

الاستخبارات الإسرائيلية: السنوار خدعنا والتفاوض معه ليس في صالحنا

الإحصاء: 152.9 ألف كم إجمالى أطوال شبكة طرق في مصر عـام 2021/2022

الأونروا: غزة تحولت إلى مدينة أشباح بسبب الغارات الجوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذه الأسباب يصاب البعض بالاكتئاب في فصل الشتاء.. فهل أنت منهم؟

ظهور أول حالة في بريطانيا.. أعراض واضحة على المصاب بـ إنفلونزا الخنازير

هل شركات المقاطعة من فعلت ذلك؟| تقليد مشروب سبيرو سباتس بالأسواق

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

فيديو

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

شاهد| إسرائيلية مفرج عنها تدافع عن حماس وتردد أنا دمي فلسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ