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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف العديد من التفاصيل فى حياتها الخاصة والعملية وذلك أثناء استضافتها فى برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد.

وفتحت رانيا يوسف النار على بعض الشخصيات إلى جانب الكشف عن رأيها فى بعض القضايا الشائكة بكل صراحة.

ولعل من أبرز تصريحات رانيا يوسف فى البرنامج:

  • أرفض العمل مع زينة بعد أزمة مسلسل أرض النعام 
  • أحب أبوس أحمد عز فى عمل فنى يجمع بيننا
  • أرفض المساكنة ولو ابنتى قررت تخوض التجربة لن أمنعها
  • زواجى من محمد مختار كان هروبًا من شدة والدتى فى تربيتى وزواجى الثانى كان هروبًا من محمد مختار
  • محمد مختار ضربني وتعدى علىّ لفظيًا فى فترة الزواج وكان سببًا أساسيًا فى طلاقنا
  • أرفض الحجاب وليس لى علاقة أو رأى فى قضية المثليين
  • أعيش حاليا فترة إعجاب بشخص ما ولكن قفلت قلبى ولن أتزوج رابعاً

رانيا يوسف 

كشف الفنانة رانيا يوسف عن تفاصيل شخصيتها فى مسلسلها الجديد السرداب والذى من المفترض أن يبدأ عرضه خلال الفترة القادمة.

وطرحت رانيا على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انتسجرام صور من شخصيتها فى المسلسل وعلقت عليها قائلة: قريب حتنورونا في بنسيون دلال من مسلسل السرداب ١٩٤٣.

وتجسّد “رانيا” فى المسلسل شخصية دلال صاحبة بنسيون يدور فيها العديد من القصص المثيرة والتى تضم مجموعة كبيرة من النجوم.

رانيا يوسف ومسلسل وبقينا اتنين 

وتصور حاليا أيضا الفنانة رانيا يوسف مسلسل وبقينا اتنين مع شريف منير ومن المفترض عرضه نهاية الشهر على إحدى قنوات المتحدة.

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفناكشف الفنانة رانيا يوسف عن تفاصيل شخصيتها فى مسلسلها الجديد السرداب والذى من المفترض أن يبدأ عرضه خلال الفترة القادمة.

وطرحت رانيا على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انتسجرام صور من شخصيتها فى المسلسل وعلقت عليها قائلة: قريب حتنورونا في بنسيون دلال من مسلسل السرداب ١٩٤٣.

وتجسد رانيا فى المسلسل شخصية دلال صاحبة بنسيون يدور فيها العديد من القصص المثيرة والتى تضم مجموعة كبيرة من النجوم.

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