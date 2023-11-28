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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء.. 25 صورة جمعت بينهما أثارت الجدل

يوسف الشريف وإنجى
يوسف الشريف وإنجى علاء

صدم الفنان يوسف الشريف والمؤلفة إنجى علاء بخبر انفصالهما رسميا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكشف يوسف الشريف وإنجى علاء عن قصة زواجهما معا والتى تمت في 19 مايو عام 2009، ورزق الزوجان بثلاثة أولاد هم "جنى، والتوأمين عبد الله وعبد الرحمن".

ونرصد فى التقرير التالى قصة زواجهما و20 صورة تجمع بينهما. 

قصة زواج يوسف الشريف من إنجي علاء

وصرح يوسف الشريف خلال لقائه فى برنامج" معكم منى الشاذلي "المذاع على فضائية"cbc"، عندما اتصلت به لتجرى حوارا صحفيا معه لمجلة تصدر مطبوعتها باللغة الإنجليزية وذلك بعد فيلم هي فوضى، فوافق وعندما ذهب للقائها وجدها صغيرة السن فصرح قائلا : "مكنتش مستعد للحب خالص، بس لما شوفتها كسرت كل القواعد، ووافقت، وكان أول رد فعل بيني وبين نفسي عندما رأيتها لأول مرة قولت إيه العيلة اللي بعتينهالي دي، وقولتلها في حد جاي معاكي ولا لوحدك".

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رغم صغر سنها كان لا يثق في قدراتها الحوارية في بداية الأمر لكننا لفت نظره من خلال ثقافتها وحسن تصرفها ولباقتها وأضاف: "حسيت إنها متربية وكويسة، بس مقولتلهاش حاجة وقتها".

وصرحت إنجى خلال برنامج" معكم منى الشاذلي" أن الصدفة قادتهم للقاء مرة أخرى، فجمعت بينهم مناسبة مشتركة، استطاعا من خلالها أن يطلبها للزواج، وذكرت إنجي تفاصيل اليوم الذي جمعها به للمرة الأولى حيث قالت: "اليوم ده رئيسة لتحرير كلفتني إن أروح مصر الجديدة أعمل الإنترفيو مع يوسف، لأنه ساكن هناك وبالصدفة أنا كمان ساكنة هناك، وكان انطباعي عليه إنه محترم ومثقف جدًا، وتاني مقابلة لقيته بيقولي عايز أتجوزك، أنا اتخضيت واتفاجئت، وكان القلق باين عليا، لما روحت فتحت والدي وسأل عليه وعرف إنه كويس ووافق على الزواج".

يوسف الشريف وإنجى علاء

ونشرت المؤلفة إنجى علاء تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس تعلن فيه انفصالها عن الفنان يوسف الشريف.

وقالت إنجى علاء: قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف انه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
يوسف الشريف وإنجى علاء
الفنان يوسف الشريف المؤلفة إنجى علاء يوسف الشريف وانجى علاء يوسف الشريف انفصال يوسف الشريف وانجى علاء

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