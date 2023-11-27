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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

تحتفل اليوم الفنانة شيرين سيف النصر بعيد ميلادها والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

وتعد شيرين سيف النصر، من الفنانات اللواتي حرصن على تقديم العديد من الأعمال الفنية المميز والشهيرة.

وحرصت شيرين سيف النصر ، على الظهور بشكل مميز ولافت وكانت تتميز بظهورها المختلف وملامحها الجميلة.

وتميل شيرين سيف النصر، إلى مواكبة الموضة واختيار الملابس التي تتناسب معها وتكشف عن جمالها وأناقتها ونرصد 25 صورة تكشف ملامحها التى تغيرت منذ بدايتها حتى الآن.

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زيجات شيرين سيف النصر

في عام 1991 تخرجت في "كلية الحقوق"، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التليفزيون، واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

تزوجت شيرين سيف النصر ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي "عبد العزيز الإبراهيم"، شقيق صاحب محطة "إم بي سي"، والثانية من المطرب مدحت صالح إلا زواجها انتهى بالطلاق.

تزوجت للمرة الثالثة عام 2010 من جراح التجميل رائف الفقي لكنهما انفصلا بعد عام من زواجهما ‏توفيت والدتها عام 2011 لتدخل في حالة اكتئاب حادة استمرت فترة طويلة قررت على إثرها اعتزال الفن نهائيًا والانتقال للعيش في ‏الأردن استمر اعتزالها للفن حتى يومنا هذا كما انقطعت أخبارها الفنية تمامًا شاركت في أكثر من 20 عمل فني بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات.

وفي شهر نوفمبر العام الماضي 2019، تم تداول صورة لم يصدقها الكثيرون، ونسبوها لشيرين سيف النصر، مع تغير تام في شكل الملامح والجسم والشعر وكل ما تضمره الذاكرة من مشاهد لـ طلة شيرين سيف النصر على الشاشة.

الأخبار انتشرت عن الصورة بشكل لافت وثارت تساؤلات عدة حولها على مواقع السوشيال ميديا، بينما لم يرد مقربون من الفنانة أو ترد هي نفسها بنفي أو تأكيد حتى انتهاء يوم الأمس.

الصورة ظهرت خلالها سيدة بجسم ممتلئ ترتدي عباءة وبشعر بعيد تماما عن الشكل الذي عُرفت به الفنانة شيرين سيف النصر، وهو ما جعل الكثيرون يشككون في الأمر، وقيل إن الصورة لشيرين سيف النصر خلال توجهها للمحكمة للإدلاء بأقوالها في قضية سرقة مجوهراتها.

وقالت شيرين سيف النصر من خلال تصريحات خاصة أدلت بها لـ"صدى البلد": "مش صورتي ومش عارفه جابوا الصورة دي منين، وما الغرض من ادعائهم بأنها صورتي، على غير الحقيقة".

وتعرضت شيرين سيف النصر للسرقة على يد إحسان صديقة عمرها، والتي قامت بسرقة مشغولاتها الذهبية ومجوهراتها تجاوزت قيمتها 5 ملايين جنيه.

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
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