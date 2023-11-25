عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

تعرضت الفنانة كارينا كابور لهجوم شرس بسبب معجبة رفضت أن تصافحها فى إحدى المناسبات التى حضرتها .

كارينا كابور رفضت أن تصافح معبجة طالبت أن تحييها إلا أن النجمة الشهيرة لم تبال ورفضت مصافحتها وتجاهلتها تماما وتسبب هذا الامر فى هجوم كاسح على الفنانة كارينا كابور حيث وصفها رواد السوشيال ميديات بأنها عديمة الأخلاق لكونها تجاهلت معجبة كانت ترغب فى مصافحتها.

وظهر جانب من رواد السوشيال ميديا يدافع عن كارينا كابور حيث التمسوا لها الغذر فى عدم مصافحة المعجبة خوفا من إصابتها بأى فيروس.

كارينا كابور

ظهرت نجمة بوليوود كارينا كابور بـ لوك صادم في أحدث صورها بعدما اكتسبت الكثير من الوزن بسبب حملها لأنها في الشهور الاخيرة، وبدت منتفخة الوجه بشكل كبير.

وفي السطور التالية نرصد معلومات عن كارينا كابور:

من مواليد مدينة مومباي بالهند 20 سبتمبر 1980، ويبلغ طولها 1.65 متر.

درست في مدرسة جامنباي نارسي الثانوية وتخرجت من كلية ميثيباي في مومباي.

ارتبطت كارينا كابور بعدد من نجوم بوليوود ، منهم الممثل شاهيد، الذي ارتبط بها في 2004.

تمتلك كارينا كابور 5 ملايين و300 ألف متابع عبر موقع "إنستجرام".

وفي 2008 ظهر الممثل سيف علي خان الذي تزوجت منه في أواخر 2012 ثم اضطرت كارينا كابور إلى تغير اسمها إلى " كارينا كابور خان ", وانجبت منه طفلهما "تيمور علي خان".

من الفنانات الهنديات التي تمتلك تماثيل شمع في انجلترا وسنغافورة في متحف مدام توسو،

قامت بارتداء 130 فستانا خلال مشوارها الفني وهي من أكثر الفنانات الهنديات أناقة.