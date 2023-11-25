صدمة.. حمو بيكا يتسبب فى كارثة لعازف فرقته بعد حلاقة شعره

تسبب مؤدى المهرجانات حمو بيكا فى كارثة لعازف بفرقته، حيث قرر أن يقوم بحلاقة شعره وهو الأمر الذى كان بمثابة صدمة له.

وهاجم العازف حمو بيكا بسبب ما فعله فى رأسه، حيث تسبب فى صدمة بالنسبة له نتيجة حلاقة شعره بصورة غير لائقة، وهو ما ظهر فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

حمو بيكا

قررت محكمة جنح العطارين بمحافظة الإسكندرية، تأجيل محاكمة الفنان الشهير حمو بيكا، إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري للحكم، في واقعة قيادته سيارة بدون رخصة تسير، وتغيير في لون السيارة محل الواقعة، ودون رخصة قيادة.

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 40 لسنة 2021 أحوال قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة المرور بضبط سيارة دون رخصة تسيير، وبها تغيير في اللون المثبت في الرخصة، ودون رخصة قيادة لسائقها، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب قيام ضباط المرور لتنظيم الحركة المرروية وضبط المخالفات المرورية، حال تواجد السيارة رقم “س أ د 9937” بها زجاج ملون بالكامل، وباستيقاف السيارة وبسؤال قائدها "م. م. م"، وشهرته حمو بيكا، عن التراخيص، أقر بعدم حملة ثمة تراخيص.

وأفاد بأن رخصة قيادته تم سحبها سابقا في طريق الحمام، وأنه لا يحمل رخصة التسيير حاليا، ولا إيصال سحب.

وبالكشف عن السيارة، تبين أنها سيارة ماركة أودي برتقالي اللون ووجود تغيير جوهري في لون السيارة إلى اللون الذهبي عن طريق اللصق الكامل غير المثبوت في رخصة التسيير للسيارة.

وبالعرض على النيابة، تم إحضار رخصة التسيير الخاصة بالسيارة، وتبين أن رخصته الخاصة تم سحبها سابقا بطريق الحمام، وأن سبب التغيير في لون السيارة أنها لإحدى شركات الدعاية، وأن هناك 50 سيارة قامت الشركة بوضع اللاصق الذهبي عليها كنوع من أنواع الدعاية، وأن الفاميه الموجود علي الزجاج هو لعدم رؤية الالتفاف حوله في الطريق العام من المعجبين.

وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى مع إخلاء سبيله.