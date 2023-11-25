بعد إتمام شفائه.. أحمد ثروت يحتفل بزفافه على لمى الشواربى

يحتفل المخرج والمنتج أحمد ثروت، نجل المطرب محمد ثروت، بعقد قرانه اليوم على لمى الشواربى، لاعبة كرة اليد النسائية بالنادى الأهلى، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى.

أحمد ثروت

وخلال الشهور الماضية، أصبح اسم نجل الفنان محمد ثروت “أحمد ثروت”، متداولا بشكل كبير لدى المشاهدين، وذلك بعد أن تعرض إلى وعكة صحية خطيرة، أثارت قلق كل المشاهدين.

أحمد ثروت كشف عن تفاصيل مرضه، وذلك خلال استضافته فى إحدى الحلقات التليفزيونية، بعد أن بدأ رحلته فى التماثل للشفاء.

المرض الذى أصيب به أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، مرض نادر لدرجة أنه يصيب شخصا واحدا من كل 100 مليون شخص.

وقال أحمد ثروت إنه مرض مناعي سريع الانتشار فى الجسم، وفور شعوره بتعب انتقل للمستشفى سريعا وبعد الفحوصات تقرر بقاءه داخلها.

وعن العلاج، قال نجل محمد ثروت: "خدت 60 حقنة فى 5 أيام فقط بمعدل 12 حقنة كل يوم، طول الحقنة حوالى 30 سم".

وعن الألم الذي كان يشعر به قال: “كانت فيه حرب مناعية داخل جسمى، وكنت شبه فاقد للرؤية والحركة”.

وقال أحمد ثروت عن بداية شعوره بالتعب: "فجأة وأنا فى الشغل كحيت دم وقولت لخطيبتى يلا نمشى".

وأشار أحمد ثروت، إلى أنه خلال ذلك الوقت كان يشعر بعدم اتزان أثناء المشى، معقبا: "مكنش فيه اتزان، وكنت حاسس إنى ماشى على إسفنج وليس أرضا صلبة".

وأكد أحمد ثروت قائلا: "الغريب فى المرض الذي أصبت به أنه سريع جدا، وفقدت الحركة تماما خلال 30 دقيقة وعينى قفلت".

تفاصيل رحلة العلاج

تحدث أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، عن تفاصيل رحلته للعلاج بألمانيا من مرضه النادر.

ووصف أحمد ثروت، خلال حواره مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر قناة "أون اى"، رحلة علاجه قائلا: "كانت عذاب، وفي ألمانيا رحلة العلاج بدأت بسحب سائل من المخ بدون تخدير".

وأكد أحمد ثروت قائلا: "عملية سحب السائل من المخ كانت بدون بنج حتى لا تتغير التركيبات الكيميائية للسائل".

عزيمة وإصرار

وأكد أحمد ثروت أنه مع الدعم الكبير من الجميع كان لديه إصرار وعزيمة على تجاوز مرضه، معقبا: "رغم فقدانى التام للحركة كنت برفض حد يساعدنى فى دخول الحمام".

وقال أحمد ثروت: "كنت بزحف على الارض زى الأطفال وأدخل الحمام، لأن لو سبت حد يساعدنى كانت عزيمتي هتضعف".