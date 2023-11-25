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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حياتى الشخصية.. تعليق من أحمد الفيشاوى عن ابنه تيتوس

أحمد الفيشاوى وابنه
أحمد الفيشاوى وابنه

كشف الفنان أحمد الفيشاوى بعض التفاصيل الخاصة بابنه تيتوس من زوجته الألمانية السابقة وذلك بعد اعترافه به منذ فترة قصيرة عبر السوشيال ميديا.

وقال أحمد الفيشاوى فى لقاء ببرنامج et بالعربى : لا أحب الحديث عن حياتى الشخصية كثيرا وابنى تيتوس يعيش مع والدته الألمانية وأراه من حين لآخر.

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أحمد الفيشاوى

وروج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "عادل مش عادل" وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

فيلم "عادل مش عادل"، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزواي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسرى.

ويدور الفيلم فى إطار كوميدى حيث يتعرض الفيشاوى للعديد من المشاكل ، ويلعب ضمن الاحداث شخصية محام .

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي عن كيفية إخفاء "التاتوهات" من جسده التي اثار بها جدلًا خلال الأيام الماضية بعد ظهور جسده بالكامل من دونها وسط تساؤلات العديد من متابعيه عن كيفية إزالتها بهذه السرعة.

ونشر "الفيشاوي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله وهو يخضع لعملية إخفاء التاتوهات من جسده وعلق قائلًأ: "هي الشغلانة بتتعمل كده، مات الكلام"، ولاقت الصور إعجاب متابعيه .

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