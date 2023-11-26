رانيا يوسف تثير الجدل: لا أصلي.. وهذه وصيتى لبناتي.. واترفدت بسبب سيجارة في الحمام|فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن وصيتها لبناتها كما تحدثت عن صلاتها فى الكنيسة عندما كانت فى مدرسة للراهبات كما كشف عن ثروتها العام الماضى.

وفتحت رانيا يوسف النار على بعض الشخصيات إلى جانب الكشف عن رأيها فى بعض القضايا الشائكة بكل صراحة.

ولعل من أبرز تصريحات رانيا يوسف فى البرنامج :

تعرّضت للتحـ.ـرش فى أكثر من مناسبة وكلما أتذكر الموقف أشعر بالحزن والخوف

لا أخاف الله ولكن أحبه

عجزت على مواصلة تعليم بناتى فى جامعة تعلم الفاشون ببرشلونة بسبب عدم توافر المال.

وصيتى بعد مماتى أن أتبرع باعضائى للمحتاجين ولا يقام لى عزاء وأوصى بناتى بضرورة الترابط بينهما وألا يفترقا.

بتخانق مع والدتى كثيرًا بسبب رفضها لبعض تصرفاتى وغياب والدى تسبب فى أننى انجذبت إلى الرجال الأكبر منى سنًا.

تعرضت للتحرش أول مرة وأنا عندى 18 سنة وكان فى الطيارة عندما كنت أعمل كمضيفة جوية بجانب دراستى.

إطلالتى بفستان البطانة مش ندمانة عليها وكان شكلى قمر.

كنت بصلى صلاة المسلمين فى الكنسية وقت دراستى فى مدرسة الراهبات وحاليًا لا أواظب على الصلاة.

اترفدت من المدرسة بالثانوية 3 أيام بسبب شرب سيجارة فى حمام المدرسة.

كل ثروتى العام الماضى كانت 70 جنيهًا فقط بالبنك بسبب بعض الالتزامات ولم أعتمد على أحد

رانيا يوسف

كشف الفنانة رانيا يوسف عن تفاصيل شخصيتها فى مسلسلها الجديد السرداب والذى من المفترض أن يبدأ عرضه خلال الفترة القادمة.

وطرحت رانيا على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام صورًا من شخصيتها فى المسلسل وعلقت عليها قائلة: قريب حتنورونا في بنسيون دلال من مسلسل السرداب ١٩٤٣.

وتجسد رانيا فى المسلسل شخصية دلال صاحبة بنسيون يدور فيها العديد من القصص المثيرة والتى تضم مجموعة كبيرة من النجوم.

رانيا يوسف ومسلسل وبقينا اتنين

وتصور حاليا أيضا الفنانة رانيا يوسف مسلسل وبقينا اتنين مع شريف منير ومن المفترض عرضه نهاية الشهر على إحدى قنوات المتحدة.

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.