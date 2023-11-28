بعد أنباء انفصالهما.. صور تجمع بين يوسف الشريف وإنجي علاء| شاهد

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد أنباء انفصاله عن زوجته إنجى علاء.

وتعتاد زوجة يوسف الشريف على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز زوجة يوسف الشريف بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.



إليكم الصور.

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