صندوق النقد: استثمارات الذكاء الاصطناعي تدعم نمو الاقتصاد العالمي بـ3% وتحقق مكاسب كبيرة لآسيا

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن الاستثمارات القوية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تسهم في الحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي عند 3%، وتحقق مكاسب كبيرة للعديد من الاقتصادات الآسيوية، وفي مقدمتها الدول الموردة للأجهزة و المعدات اللازمة لهذه التكنولوجيا، مثل تايلاند.

وأضافت جورجييفا، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تمثل صدمة في الطلب و الاستثمار، من شأنها تعزيز معدلات النمو في الاقتصادات الإقليمية المتقدمة بما يتراوح ما بين 0.5 و 1 نقطة مئوية، وفي الاقتصادات الآسيوية الناشئة بما يتراوح ما بين 0.2 و0.8 نقطة مئوية.

وأوضحت أن تسارع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يدعم استمرار نمو الاقتصاد العالمي عند نحو 3%، رغم الضغوط الناجمة عن صدمة المعروض من الطاقة، التي تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي العالمي.

وأكدت جورجييفا، أن طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تمثل أحد العوامل الداعمة للنمو العالمي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطا مرتبطة باضطرابات إمدادات الطاقة.