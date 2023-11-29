بعد العثور على جثته.. سبب وفاة فنان أمريكي شهير في غرفة نومه

كشفت الشرطة الأمريكية عن السبب الرئيسى فى وفاة الفنان الشهير إيفان إلينغسون وذلك بعد فترة قصيرة من العثور على جثمانه بغرفة نومه.

وقالت الشرطة أن إيفان إلينغسون مات بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات وهو ما كان يشير له تقرير الطب الشرعى المبدئي.

إيفان إلينغسون

تم العثور على جثة الفنان العالمى إيفان إلينغسون فى منزله بكاليفورنيا حيث وجد بمنزله داخل غرفة نومه ولم يتم الكشف عن أى تفاصيل أخرى حول السبب الحقيقى للوفاة.

وكشف والد إيفان إلينغسون عن أن ابنه الذى كان يبلغ من العمر 35 عاما كان يتعاطى المخدرات فى فترة سابقة ولكن استطاع أن يقلع عنها ويعود إلى حياته الطبيعية بشمل جديد.

وكشف الطبيب الشرعى عن أن حتى الآن ليس هناك أى شبة جريمة فى وفاة النجم إيفان إلينغسون حيث كل الشواهد تدل على أن الوفاة طبيعية خاصة أنه مات داخل غرفة نومه وليس هناك أى اثار للجريمة.

إيفان إلينغسون اشتهر بعمله أيام المراهقة في فيلم "My Sister's Keeper" و "CSI: Miami".