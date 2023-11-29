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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

فلسطين
فلسطين

"وعهد الله ما نرحل" أغنية تراثية تعبر عن الثورة الفلسطينية كما تعبر عن حال كل فلسطينى داخل قطاع غزة ، رغم الدمار والخراب الذى حل بالقطاع جراء ما فعله العدوان الإسرائيلي الغاشم ، إلا أن كل فلسطينى مازال يتمسك بارضه.

ورغم الدمار والخراب الذى عم قطاع غزة ، ومشاهد جلوس بعض الأسر الفلسطينية على انقاض منزلها تهتف وتغنى أغنية "وعهد الله ما نرحل" إيمانا منهم بقضيتهم وتأكيدا على أن هذه الأرض عربية لأهل فلسطين.

وأطلق على تلك الأغانى التراثية ومنها أغنية "وعهد الله ما نرحل"  مع بداية الألفية الجديدة مصطلح "الأناشيد القديمة" تمييزا لها عن الأناشيد والأغاني التي ألفت خارج نطاق الحركة الفنية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وبصورة أشمل، بعد توقيع اتفاقية أوسلو وبدء مسيرة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين حين شهدت الأناشيد تراجعا في شعبيتها مع بدء مسيرة السلام في أوسلو، لكنها عادت لتبث في وسائل الأعلام الفلسطينية وتتداول بين الناس مع انطلاقة انتفاضة الأقصى. 

وعادت بقوة مع بدء الهجوم على قطاع غزة ديسمبر 2008.

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أغنية وعهد الله ما نرحل 

وقد أطلق التلفزيون الفلسطيني فى عام 2021 فيديو كليب  جديد لأغنية "عهد الله ما نرحل " وشارك فى الغناء الفنان يحيى صويص ، وجاءت فكرة هذا الفيديو لتجسد أغانى الثورة الفلسطينية من خلال ريمكس جديد، حيث تم إطلاقه عبر شاشة تلفزيون فلسطيني ومنصة اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، فالأغنية من ألحان تراث وتوزيع أحمد الزميلى.

وقال يحيى صويص فى لقاء تلفزيوني: أغنية عهد الله تمثل تجربتي الثانية فى الغناء باللون الوطني الفلسطيني، فلسطين وطننا الحبيب وقضية شرف للكل إنسان حر فكان من واجبي الغناء لوطني فلسطين، والحمد لله قد حققت الأغنية صدى واسع منذ إطلاقها.

وأضاف يحيى صويص : جاءت أغنية عهد الله لتحيى روح الثورة الفلسطينية بدمج عدد من أجمل أغاني هذا العهد، وتغليفه بنكهة معاصرة لتجدد عهد الثورة الفلسطينية في ظل الأحداث التي وحدت الصف الفلسطيني في مواجهة العدوان.

وتعد أغنية "وعهد الله ما نرحل" من الاغانى التي ظهرت في السنوات التي تلت انطلاقة الثورة الفلسطينية وعلى الأخص حركة التحرير الوطنى الفلسطينى فتح في عام 1965 وشكلت لونا جديدا من الفن الذي أصبح يعرف بالفن المقاوم.

وتقول كلمات الاغنية التى قام بكتابة كلماتها صلاح الدين الحسينى وألحان مهدى سردانة : وعهد الله ما نرحل.. عهد الله نجوع نموت ولا نرحل.. عهد الثورة والثوار.. والجماهير ما نرحل.. واحنا قطعة من هالأرض.. وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل.. عهد الله وعهد الدم.. عهد الله نجوع نموت ولا نرحل.. هدمتوا البيت بنينا فوقه عليِّة.. منعتوا الزاد زرعنا الأرض حرية.. قطعتوا النور والمية.. ضويناها مشاعل دم ثورية.. وفجرناها ثورة.. ثورة شعبية.. وعهد الله ما نرحل.. عهد الله نجوع نموت ولا نرحل".

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