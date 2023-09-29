بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كباب حلة بالبصل المكرم

كباب حلة بالبصل المكرمل من الأطباق الرئيسية التي يمكن إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.



وكشفت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كباب حله بالبصل المكرمل.

مقادير كباب حله بالبصل المكرمل

كباب حلة بالبصل المكرمل

٥٠٠ جم لحمة بتلو مكعبات

بصل مكرمل

٣ بطاطس مكعبات مقليه

ملعقه كبيرة بهارات لحمة

ملح وفلفل أسود

سمنة أو زبده

مرقة لحمة



طريقة تحضير كباب حله بالبصل المكرمل



تشوح مكعبات اللحم مع إضافة بهارات اللحم والفلفل الأسود. يترك اللحم على النار حتى يحصل على لون ذهبي من كل الجوانب. تضاف البطاطس والبصل المكرمل والملح وتقلب كل المكونات.

يسقى اللحم تدريجياً بالمرقه حتى ينضج تماماً.

يقدم كباب الحله مع الأرز بالشعريه.