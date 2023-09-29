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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الصينية: سيتم إجراء حوار مالي رفيع المستوى مع ألمانيا أول أكتوبر

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أمس /الخميس/، أنه سيتم إجراء حوار مالي رفيع المستوى بين الصين وألمانيا في أول شهر أكتوبر المقبل. 


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج -في صريح أدلت به اليوم، وتم نشره على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت- إن هذا الحوار هو الثالث من نوعه، وسيتم إجراؤه في ألمانيا. 


وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، هي لايفينج، نائب رئيس الوزراء بمجلس الدولة سيرأس الجانب الصيني في هذا الحوار، وأنه سيشارك في رئاسة الحوار مع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنير، الذي سيرأس الجانب الألماني في الحوار.

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