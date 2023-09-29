نشرة المرأة والصحة.. إضافة مكونين للطعام تعرضك لأزمة قلبية وسعر فستان دنيا سمير غانم بمهرجان الفضائيات يثير ضجة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة له خلال مشاركتها في حفل مهرجان الفضائيات العربية.

يحتفل العالم يوم 29 سبتمبر من كل عام بـ اليوم العالمي للقلب، وتعد أمراض القلب أحد الاهتمامات الرئيسية لنا جميعًا وسببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، تمثل الهند حوالي خمس الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية على مستوى العالم والبالغ عددها 17.9 مليون حالة. ومع ذلك، يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر في تقليل هذا العبء.

يصادف اليوم 29 سبتمبر اليوم العالمي للقلب، وفي السنوات الأخيرة، شهدت العديد من البلدان اتجاها مثيرا للقلق في استهلاك مكونين يبدوان غير ضارين - السكر والملح، لكن الإفراط في تناولها يؤدي بهدوء إلى أزمة صحية، مع تأثير مباشر على القلب، ومن خلال السطور التالية سنستكشف الإحصائيات المزعجة والمخاطر المحتملة التي يشكلها الاستهلاك المفرط للسكر والملح على صحة القلب والأوعية الدموية.

حرصت جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.