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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

اليوم العالمي للقلب.. 5 فحوصات طبية تساعد في الكشف عن النوبات والسكتة

صدى البلد

يحتفل العالم يوم 29 سبتمبر من كل عام بـ اليوم العالمي للقلب، وتعد أمراض القلب أحد الاهتمامات الرئيسية لنا جميعًا وسببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم،  وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، تمثل الهند حوالي خمس الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية على مستوى العالم والبالغ عددها 17.9 مليون حالة. ومع ذلك، يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر في تقليل هذا العبء.

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يمكن أن يساعد التشخيص والتدخل في الوقت المناسب في مكافحة أمراض القلب الصحية بنجاح، إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي العديد من أمراض القلب إلى عواقب وخيمة مثل النوبات القلبية، أو قصور القلب، أو حتى السكتة القلبية المفاجئة، لتشخيص أمراض القلب في مرحلة مبكرة، إليك خمسة اختبارات طبية يمكن أن تساعد في الكشف عن مشاكل القلب:

-مخطط كهربية القلب​

يساعد مخطط كهربية القلب (ECG) في تسجيل النشاط الكهربائي للقلب خلال فترة معينة، إنها إحدى الأدوات المهمة المستخدمة لاختبار أمراض القلب، يقوم جهاز تخطيط القلب بتسجيل الإشارات الكهربائية للقلب، والتي يتم إرسالها على شكل أشكال موجية في التقرير.

-​​​اختبار الإجهاد أثناء ممارسة الرياضة/اختبار جهاز المشي

يقول الدكتور سانديب ثاكار، استشاري أول أمراض القلب التداخلية، مستشفى مانيبال باتيالا: “إجراء يتم فيه التقييم بناءً على كيفية استجابة القلب لممارسة الرياضة البدنية أو الإجهاد، فهو يقدم تفاصيل مهمة فيما يتعلق بمستوى لياقة الشخص وما إذا كان يعاني من أعراض مثل عدم الراحة في الصدر أو ضيق في التنفس عند بذل مجهود.

-تصوير الأوعية التاجية

يتم استخدامه لتحديد مواقع الانسداد أو التضييق أو مشاكل أخرى في الشرايين التاجية ولفحص تدفق الدم إلى عضلة القلب، إنها أداة تشخيصية حيوية في أمراض القلب وتساعد الأطباء على تحديد خيار العلاج الذي يجب استخدامه.

-​​​التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب​

تقنية تصوير تستخدم لتصور تكوين القلب وعمله، فهي تعطي صورًا تفصيلية للقلب والأوعية الدموية المحيطة به وتقيم مدى فعالية القلب في ضخ الدم.

-مخطط صدى القلب​

اختبار بالموجات فوق الصوتية طفيف التوغل يستخدم الموجات الصوتية لتقديم صور مفصلة للقلب، يتم استخدامه لتتبع تطور مشاكل القلب مع مرور الوقت، ويتم إجراؤه بشكل متكرر أثناء التخطيط السابق للعمليات الجراحية وإجراءات القلب.

تلعب هذه الاختبارات الطبية دورًا مهمًا في علاج أمراض القلب والصحة العامة لأنها تساعد في التعرف المبكر على أمراض القلب وتشخيصها وإدارتها، يمكن للطبيب أن يقترح مجموعات مختلفة من الاختبارات لتشخيص حالة القلب، وهذا يعتمد على عوامل مختلفة، مثل الأعراض والخلفية الطبية، ومن المهم أيضًا التعرف على العلامات والأعراض المبكرة لأمراض القلب واستشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن.
المصدر: timesofindia.

 

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