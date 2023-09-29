لحظات مخيفة.. أم شجاعة تنقذ ابنها من دب جائع| فيديو

عاشت أم مكسيكية لحظات لا تحسد عليها ليس فقط لأن دبا ضخما فاجأها وانقض على طعامها بل لأن طفلها المصاب بمتلازمة “داون” كان معها، فتماسكت وأخفت اضطرابها وأغمضت عيني طفلها كي لا يشعر بالهلع لتجنبه أي حركة قد يعتبرها الدب تحديا أو استفزازا.



وقالت الأم عبر تقرير عرضته فضائية العربية: “في البداية، لم يكن يعرف ما الذي يحدث لكن الدب كان يزمجر ويأكل، ويصدر أصواتا ويشم، لذلك عرف بوجود حيوان هناك لقد كتن في حالة جيدة هادئا جدا حتى بدأ يشعر باليأس في نهاية الفيديو يمكنك أن ترى أنه بدأ في البكاء”.



وأخذت صديقة الأم في توثيق المشاهد والتي تجمدت في مكانها أيضًا بانتظار انتهاء الكابوس الذي باتوا يتذكرونه بين الدموع والضحك.