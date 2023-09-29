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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر لصناعة الكيماويات تحقق 88 مليون جنيه خلال شهرين

مصنع كيماويات
مصنع كيماويات

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 41.3%خلال أول شهرين من العام المالي الجاري.
 

وقالت شركة مصر لصناعة الكيماويات ، إنها سجلت صافي ربح بلغ 87.8 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أغسطس 2023، مقابل 62.13 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وذكرت شركة مصر لصناعة الكيماويات أسباب ارتفاع أرباحها يرجع إلى زيادة كميات الإنتاج لتلبية الطلب المرتفع على منتجات الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بيع منتجاتها، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

الأرباح السنوية

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات،  صافي ربح بلغ 543.48 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 211.04 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 867.94 مليون جنيه، مقابل 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

مصر لصناعة الكيماويات أرباح ايرادات شركات وزارة قطاع الأعمال جنيه

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