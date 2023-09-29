تدريبات بدنية لـرجال يد الأهلي في الجيم

خاض الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي مرانا بدنياً داخل الجيم صباح اليوم الجمعة قبل التوجه إلى الصالة الرئيسية لمدينة برازافيل لإجراء مرانه الرئيسي استعدادًا لمباراة «بي إم سي الكونغولي» في ثاني مباريات الفريق في دور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية.

واستغل الجهاز الفني لـ«رجال يد الأهلي» بقيادة ديفيد ديفيز الراحة التي حصل عليها الفريق اليوم من المباريات للاستشفاء والاستعداد لمباراة الغد أمام بي إم سي الكونغولي.

وحقق «رجال يد الأهلي» انطلاقة قوية في البطولة بالفوز في المباراة الأولي علي فريق فاب الكاميروني بنتيجة 33-18.

