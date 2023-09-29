بحضور 88 ناديا.. نجاح العمومية غير العادية لاتحاد الكاراتيه

عقدت اليوم الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للكاراتيه، إذ تم اعتماد بالإجماع تعديل بعض البنود "اللائحة الاسترشادية" للاتحاد، وأبرزها يخص نظام الانتخابات حيث سيتم وضع نظام " القائمة المغلقة"

وترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، 88 ناديا من أصل 103.

وجه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه الشكر كل من حضر اجتماع الجمعية العمومية اليوم من رئيس أندية وأعضاء مجلس الإدارة، وحضور 88 مندوبين من أصل 103 نادي من الجمعية العمومية وذلك يمثل ثقة كبيرة للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع الجمعية العمومية العادية كل من الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومي صبري مراقبة من وزارة الشباب والرياضة، بجانب أحمد عبد العليم وأحمد سعيد مندوب من اللجنة الأولمبية المصرية.