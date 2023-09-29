شباب ابدأ حلمك بالوادي الجديد يؤدون تدريباتهم وحفل التخرج نهاية أكتوبر

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لحفل تخرج دفعة محافظة الوادي الجديد من مشروع «ابدأ حلمك» أحد أهم الأنشطة التي تقدمها الهيئة برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي يقام في الأيام العشر الأخيرة من شهر أكتوبر المقبل ضمن أسبوع ثقافي مكثف احتفاء بالمحافظة التي تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وبالتزامن مع عيدها القومي.



وأشاد المخرج أحمد طه المدير الفني لمشروع بالمستوى الفني للمتدربين، خلال زيارته لمدينتي الداخلة والخارجة في اليومين الماضيين، في إطار الاستعدادات الأخيرة لحفل التخرج بعد أشهر من التدريبات المتواصلة، وتوجه «طه» بالشكر للمدربين بالمشروع وهم د.عمرو الأشرف مدرب السينوغرافيا، المخرج أحمد السيد مدرب التمثيل، الفنان مناضل عنتر مدرب الاستعراضات والتدريبات الحركية، المايسترو حسام حسني مدرب الموسيقى، الكاتب سعيد حجاج مدرب الدراما، الفنان ماهر الحجار مدرب الإيقاع والبانتومايم، والمخرج خالد أبوضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد الثقافي.



ويعد المشروع أحد أهم المشروعات الفنية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، المدير التنفيذي للمشروع الفنان د. هاني كمال، وتنظم الفعاليات بالوادي الجديد بإشراف فرع ثقافة الوادي الجديد بإدارة ابتسام عبدالمريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل.

وشهدت المرحلة الأولى للمشروع تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وتجري حاليا تدريبات المشروع بالعريش بالتزامن مع الوادي الجديد.