إنشاء المدينة الرياضية بمجمع المصالح المميكن في الوادي الجديد

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الموقف التنفيذي للمدينة الرياضية الجاري تنفيذها بمقر مجمع المصالح المميكن للمحافظة، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واطلع المحافظ على سير الأعمال موجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وممشى الدراجات، واستكمال أعمال السور وواجهة البوابة الجنوبية.



ووجه بتحويل مسار صرف محطة مياه الشرب الخاصة بالمجمع؛ لاستغلالها في زراعة الغرود الرملية وتشجير المنطقة المحيطة، وعمل عدد من الجداريات على طريق محور ٣٠ يونيو ومدخل المطار مراعاةً للمظهر الحضاري والجمالي.