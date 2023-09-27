تكريم 47 طالبا من جامعة الوادي الجديد في احتفالية أوائل الخريجين

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أوائل الطلاب الخريجين بالجامعات المصرية، في استاد هيئة قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية، ضمن احتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من الوزراء و الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ورؤساء الجامعات، ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.



خلال الاحتفال تم تكريم الطالبة

/ رانيا عبد الرحمن عبد الرحيم - الأولى على قطاع الدراسات الزراعية وهي من خريجي كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.



وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى أهمامًا كبيرًا لدعم التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة ، وأن الاحتفال بتفوق جامعات مصر الاحتفال بأوائل خريجي الجامعات المصرية يعد يومًا تاريخيًا .

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد كرم طلاب الجامعات المتفوقين بالقرية الأوليمبية التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، وذلك بعدما أنهى جلسة فعاليات الجلسة النقاشية "حكاية وطن".



كان الرئيس السيسي، التقى عددا من رؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات على هامش زيارته جامعة قناة السويس ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.