عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جوالة «الوادي الجديد» تشارك في التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث «صقر 123»

فريق الجوالة
فريق الجوالة

شارك فريق الجوالة بجامعة جنوب الوادي فى التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 123"، والذي نظمته قوات الدفاع الشعبى بالتعاون والتنسيق مع محافظة الوادى الجديد بقيادة اللواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري لتجربة محاكاة في معسكر الإيواء بمركز شباب الخارجة، كجزء من التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 123".. وذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، 

محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية (lPS) للافتتاح


وأشاد الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجهود المبذولة من قبل محافظة الوادى الجديد وقوات الدفاع الشعبي والعسكري في تنظيم هذه التجربة للمحاكاة وأكد أن التدريب العملي المشترك يعكس الاستعداد والقدرة على التصدي للأزمات والكوارث، كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات العسكرية والدفاع الشعبي، وجامعة الوادى الجديد فى تبادل الخبرات والمعرفة.
وأكد نائب رئيس الجامعة على أهمية التدريب المشترك في بناء قدرات فرق الجوالة بالجامعة لتحقيق التدريب الجيد فى إقامة المعسكرات بالإضافة إلى التأهب الجيد للتصدي للأزمات المحتملة، وأوضح أن هذه التجربة لمشاركة فرق الجوالة بالجامعة تعكس استعدادهم  والتحضير الشامل لمواجهة أي طارئة تهدد الأمن والسلامة العامة.
وفي ختام الفعالية قدم فريق الجوالة بالجامعة الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل المسؤولين وجميع القوات الأمنية والدفاعية المشاركة في هذه التجربة ، وأكدوا أن فريق الجوالة بالجامعة على أتم الاستعداد للتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحسين قدراتهم التدريبية  والاستجابة للتصدي للأزمات والكوارث.

ئون التعليم والطلاب التعليم والطلاب التدريب المشترك الأستاذ الدكتور الأزمات والكوارث الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد تحسين الوادي المعسكرات المسؤولين رئيس رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محافظة الوادى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

رئيس تقنية الفيديو السابق يُفجّر مفاجأة بشأن أزمة أمين عمر والزمالك

تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذّر من ظاهرة جوية خطيرة صباح اليوم

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

تعليق صادم من رئيس الـvar بشأن خطأ حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية (lPS) للافتتاح

ترشيحاتنا

بار بوالديه وفيه حاجة لله.. عبدالحفيظ يعلق على انضمام إمام عاشور للأهلي

بيان عاجل لـ رئيس النواب العراقي بعد حادث حريق قاعة أفراح بنينوي

سرقة كلمات المرور.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

ماذا نقول ونفعل يوم المولد النبوي ؟

مُحاكمة متهم بإنهاء حياة شخص والشروع في التخلص من آخر بالعجوزة

أسعار صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شيبس حلزوني بالثوم والزعتر| بمذاق لا يقاوم

هل تعاني من حب الشباب في الرقبة؟.. طرق القضاء عليه

بتتكلم 3 لغات واشتغلت في UN..عجوز ضائعة تثير ضجة على السوشيال ميديا

تتخطى 40 ألف جنيه.. سعر إطلالة الملكة رانيا الأخيرة

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ