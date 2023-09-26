محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية (lPS) للافتتاح

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة، يرافقهما المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التربية والتعليم والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة.



حيث اطمأن على جاهزية المدرسة للافتتاح واستعدادات استقبال الطلاب خلال الأيام القادمة، كما شهد اختبارات القبول التي تعقدها المدرسة للطلاب المتقدمين بمراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، والتقى بأولياء أمورهم، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا.

كما أكد على حرص المحافظة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير خدمة تعليمية متميزة وتوفير كافة سبل الدعم للمدرسة. موجهًا بسرعة تنجيل الفناء وحصر كافة الاحتياجات اللازمة لتوفيرها، وتجهيز كافة الفصول والقاعات بالأثاث والوسائط التعليمية.